Общество 14 сентября 2023, 09:24 Более 1,5 тысячи студентов примут участие в спартакиаде «Моспром-2023» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2023» завершилась для учащихся столичных вузов и колледжей. Свыше 1,5 тысячи студентов будут соревноваться в 12 видах спорта. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Свыше 1,5 тысячи студентов высших и средних учебных заведений столицы соревнуются за выход в финал спартакиады „Моспром-2023“. Среди них представители 18 вузов», — сказал Овчинский.

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Он добавил, что также участие принимают студенты из 27 колледжей. В этом сезоне для них создали отдельную лигу.

Среди них студенты Московского техникума космического приборостроения (МТКП) МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина, Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и других.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Команды 13 вузов участвуют в спартакиаде пятый год подряд. Среди них Московский институт электронной техники, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и другие.

Студенты посоревнуются в таких видах спорта, как бильярд, киберспорт, плавание, легкая атлетика, шахматы, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, футбол, хоккей, дартс, а также тэг-регби.

Финал пройдет в спортивном комплексе «Лужники» 30 сентября.