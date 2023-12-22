Общество 22 декабря 2023, 12:59 Более 1,5 тысячи представлений подготовили в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве Более 1,5 тысячи мероприятий пройдет в рамках «Путешествия в Рождество» в Москве Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

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Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве в этом году отмечает свое десятилетие. Для гостей подготовили насыщенную программу из более чем 1,5 тысячи мероприятий. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Так, на Тверской площади пройдет акция «Московское чаепитие» каждый день 12:00 до 20:00. Открывают программу танцевальные мастер-классы. Желающие смогут освоить полонез, мазурку и менуэт. С 15:00 до 19:00 каждый час будут показывать спектакль о чайных традициях по воспоминаниям москвичей.

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В Парке Горького и на 25 окружных площадках детей ждут персонажи сказок, чтобы поднять настроение. Утренники пройдут с 30 по 7 декабря и будут начинаться в 14:00 в выходные дни.

По выходным с 15:00 во всех округах будут показывать Рождественские спектакли. Также 23 декабря в Парке Горького музей-театр «Булгаковский дом» покажет «Белую сказку», а театр Сергея Котюха — «Госпожу Метелицу».

На следующий день в сквере у Гольяновского пруда театр «Витраж» представит зрителям спектакль «Помощница Деда Мороза». На улице Перерве Московский уличный театр «Воздушные люди» познакомит горожан со спектаклем «Сказка сказок».

Кроме того, с 16:00 до 19:00 на площадках будут проходить анимационные программы для детей с участием традиционными символами Нового года — Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также до конца праздников каждый день в 18:00 на фестивале будут выступать российские артисты. Например, 22 декабря в 16-м микрорайоне Зеленограда Chris Yank выступит концертом, 23 декабря на Сухонской улице — Amirchik, а на улице Перерве — Егор Шип.

В выходные с 17:00 будет дискотека с диджеем, а с 19:00 на сцену начнут выходить молодые, но уже известные исполнители. Так, 23 декабря на улице Теплый Стан пройдет концерт инди-рок-группы «Андеграунд», а на следующий день на площадке на улице Перерве — кавер-группы «Русский бит».

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