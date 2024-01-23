23 января 2024, 19:13
Более 1,5 тысячи пациентов приняли врачи «Поездов здоровья» с начала года в Нижегородской области
Врачи «Поездов здоровья» приняли более 1,5 тысячи пациентов в 37 населенных пунктах Нижегородской области с начала 2024 года. Об этом сообщила «Нижегородская правда».
В мобильно-диагностических комплексах жители разных районов региона смогли сделать флюорографию, электрокардиографию и УЗИ-исследования различных органов. Приемы пациентов вели кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи.
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Отмечается, что власти региона закупили специализированные модули для «Поездов здоровья» по программе национального проекта «Здравоохранение».
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