Более 1,5 млн документов на недвижимость остались забытыми в МФЦ

Свыше 1,5 миллиона оригиналов документов на недвижимость забыли россияне в многофункциональных центрах с начала 2019 года. Они заказывают оформление бумаг и не забирают готовые экземпляры.

Соответствующие данные предоставила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты. Речь в основном идет о правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах на объекты недвижимого имущества. Их готовили в процессе оказания государственных услуг.

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Выяснилось, что жители Свердловской области чаще остальных не забирали официальные бумаги — их накопилось почти 155 тысяч экземпляров.

В Томской области не пришли за 81 тысячей документов, а в Челябинской — за 69,1 тысячи. Более 65 тысяч официальных бумаг оказались не нужны в Татарстане.

В Москве забытыми остались 29,4 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 24,2 тысячи документов. В Курской области показатель равняется 57,7 тысячи.

Меньше всего документов — всего два — забыли жители Ямало-Ненецкого автономного округа. В Дагестане и на Алтае не пришли всего за несколькими десятками, а в Ингушетии вообще не оказалось бумаг, которых бы никто не хватился.

Чаще всего забывают договоры купли-продажи, акты передачи согласия и платежные документы, экземпляры которых принадлежат продавцам недвижимости.

Такие бумаги МФЦ хранят в течение 30 дней, а потом передают в архив палаты. Получить их можно, запросив через многофункциональный центр или в офисе территориального и межрайонного отделов Кадастровой палаты по месту, где расположен объект недвижимости.