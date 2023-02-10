Общество

10 февраля 2023, 17:19

Более 15 домов расселили в январе по программе реновации в Москве

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За первый месяц текущего года по программе реновации были переселены жильцы 16 старых столичных домов. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу стройкомплекса столицы.

Участниками программы реновации стали жители восьми районов Москвы. Наибольшее количество домов расселили в Южном административном округе.

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Отмечается, что старые дома планируется снести, на их месте построят новостройки для участников следующих этапов программы.

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