Более 140 тысяч документов оформили мобилизованные при совершении льготных нотариальных операций | 360°

Общество 31 октября 2022, 11:26 Более 140 тысяч документов оформили мобилизованные при совершении льготных нотариальных операций

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В Федеральной нотариальной палате рассказали, что с 27 сентября по 22 октября мобилизованные граждане оформили более 140 тысяч документов, воспользовавшись нотариальными льготами. Об этом написал RT.

Таким образом, россиянам удалось сэкономить более 200 миллионов рублей за указанный период.

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«89% всего объема льготных нотариальных действий для мобилизованных за этот период составили доверенности, 8% пришлось на волеизъявления (согласия на сделки, согласия на выезд ребенка за рубеж и другие). Еще 3% составили завещания», — добавили в ведомстве.

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