Более 140 км теплосетей обновят до конца года в Краснодарском крае | 360°

Общество 18 октября 2022, 19:10 Более 140 км теплосетей обновят до конца года в Краснодарском крае

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Масштабное обновление тепловых сетей продолжается в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что за последние пять лет было обновлено более 940 километров теплосетей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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До конца 2022 года планируют обновить еще 143 километра. Кроме того, в регионе модернизируют 51 котельную, причем работы на 32 из них будут проводиться за счет инвесторов, что позволит сэкономить бюджетные средства.