Более 1,4 тысячи россиян вернулись из Алма-Аты на вывозных рейсах Минобороны

В воскресенье военно-транспортные самолеты Минобороны совершили 13 рейсов из Алма-Аты в Россию. Домой вернулись 1422 человека, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД.

В 17:00 на аэродроме Чкаловский сели еще два самолета ВТА. На странице ведомства во «ВКонтакте» появилось видео прибытия россиян.

В МИД напомнили, что для граждан России, которые находятся в Казахстане, работает горячая линия по телефону +7 (495) 695-45-45. Туда можно обратиться для решения вопроса о возвращении в РФ.

Одним из тех, кто прилетел в Московскую область на борту военно-транспортного самолета, был актер и телеведущий Илья Глинников. По его словам, это путешествие было для него незабываемым. «Когда увидел наших ребят в аэропорту, стало спокойнее», — признался актер.