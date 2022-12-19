Общество 19 декабря 2022, 15:06 Более 1350 уголовных дел возбудили в Санкт-Петербурге в отношении должников по алиментам с начала года

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Около 150 должников по алиментам в Санкт-Петербурге признаны безвестно отсутствующими, возбуждено более 1367 уголовных дел с начала года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Андрей Пирог в интервью газете «Петербургский дневник».

Всего в 2022 году в суд подано 76 заявлений от взыскателей.

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Отмечается, что при отсутствии сведений о местоположении должников более одного года, их дети получают государственные выплаты.

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