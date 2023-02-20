Общество 20 февраля 2023, 18:32 «Примеряю на себя грим Пеннивайза». Духин ответил на внесение в новые санкционные списки Зампред правительства Подмосковья Духин: 130 детям из зоны СВО удалось найти новые семьи freepik

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Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин прокомментировал новый проект ЕС, согласно которому его и других политиков внесут в черный список как причастного к «насильственной депортации украинских детей в Россию» и их «незаконное усыновление российскими семьями».

«Уже примеряю на себя грим Пеннивайза из „Оно“. Мог ли я, когда работал корреспондентом „Вестей“ в Европе, подумать о том, что все обернется вот так», — сказал Духин.

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Он рассказал РБК, что за прошедший год удалось вывезти из зоны СВО более 130 сирот и найти им новые семьи. Он также заявил, что принимать участие в этом деле было честью для него.

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«Работа, в результате которой дети из ДНР и ЛНР, оставшиеся без родителей, нашли семьи в России, и в частности в Подмосковье — заслуга многих людей. То, что мне удалось принять в этом участие — большая честь для меня», — сказал он.

Зампред правительства Подмосковья отметил, что до того, как попасть в новые семьи, ребята уже долгое время находились в соцучреждениях ДНР и ЛНР и остро нуждались во внимании. А новоиспеченные родители прошли строжайший отбор.

Правительство Московской области держит постоянную связь со всеми детьми и их новыми семьями, добавил Духин.

Всего в санкционный список ЕС могут попасть около 60 человек — заместители министров, депутаты парламента, сенаторы, прокуроры, в том числе омбудсмен Татьяна Москалькова.