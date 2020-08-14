Более 1,3 тысячи российских компаний закрыли за работу подпольно и нарушения во время пандемии

После пандемии коронавируса рестораны, офисы, магазины и салоны красоты должны были соблюдать ряд санитарных норм. В первую очередь правила касались здоровья сотрудников и клиентов. Но не все компании смогли соблюсти эти нормы.

После первого полугодия приставы были вынуждены закрыть 1,3 тысячи организаций в стране, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

Приостановка деятельности организации — крайняя мера, но ее приводят в действие незамедлительно, если владельцы бизнеса игнорируют свод санитарных правил. Прежде чем закрыть компанию, приставы выписывают предписание и назначают штраф. Так, в Москве было выписано около шести тысяч предписаний от Роспотребнадзора. Первое предупреждение выписывают вместе со штрафом, сумма которого варьируется от 200 до 300 тысяч рублей.

Нарушением считается даже отсутствие маски у покупателей в магазине или несоблюдение социальной дистанции. Также в ведомстве отметили, что штрафы получили компании, которые работали в разгар пандемии коронавируса и принимали клиентов, когда они должны были быть закрытыми. Это касается салонов красоты, фитнес-клубов, кафе, которые работали подпольно.