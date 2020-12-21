Более 13 тысяч заявок получила организация «Милосердие» от жителей Донбасса

Отмечается, что организация была образована в 2017 году. Целью ее работы является оказание помощи тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Также добровольцы поддерживают людей, которым необходимо дорогостоящее лечение или послеоперационная реабилитация.

«С лета 2017 года и по сегодняшний день получили помощь 13 500 заявителей. К нам обращаются с различными диагнозами — от переломов до онкологии. Поскольку наши подопечные живут как в ЛНР, так и на территории, подконтрольной Киеву, мы не видим между ними разницы и помощь делим поровну», — подчеркнул Юров.

Он пояснил, что каждую неделю рассматривается почти одинаковое число заявителей с обеих сторон. В такой же пропорции выделяются и денежные средства. Глава организации уточнил, что до 40% обращений приходит от тех, кто страдает онкологическими заболеваниями. В текущем году попросили помощи родители десяти дошкольников, у которых был диагностирован рак.