Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, что на военную срочную службу осенью призовут более 127 тысяч человек. Порядок проведения этого мероприятия не будет существенно отличаться от предыдущих призывов.

«Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года», — отметил представитель Генштаба.

Бурдинский подчеркнул, что организация призыва будет проходить таким образом, чтобы сохранилась стабильная эпидемическая обстановка в войсках, а также не произошел всплеск заболеваемости ковидом из-за прихода новобранцев.

Военные комиссариаты заранее снабдили средствами индивидуальной защиты. По словам генерал-полковника, туда доставили более пяти миллионов медицинских масок и около 200 тысяч тест-систем.