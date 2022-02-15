Более 1200 уголовных дел возбудили в России из-за плохой уборки снега и льда

За минувший год из-за плохой уборки дворов и улиц от снега и льда в России возбудили 1225 уголовных дел. Этой зимой проблема не исчезла и жители разных городов продолжают ломать руки и ноги на тротуарах.

Статистику за 2021 год сообщили «Известиям» в пресс-службе Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, при проверках было выявлено 369,9 тысячи нарушений из-за ненадлежащей борьбы с последствиями снегопадов. Более 80 тысяч человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой, проблему с уборкой усугубляют сильные снегопады и нехватка рабочих рук. В некоторых регионах дефицит рабочей силы в сфере ЖКХ оценивают в 50%.

«Но и не все управляющие компании тщательно выполняют свои обязанности. А поскольку к каждой крыше контролеров не приставишь, проблема сохраняется», — добавила она.

По ее мнению, чтобы решить проблему, нужно усиливать контроль собственников за деньгами, которые выделяются управляющим компаниям. Председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ ТПП России Константин Крохин отметил, что с нехваткой кадров можно справиться только оргнабором сотрудников из регионов. Им нужно дать льготы, достойную оплату труда. Тогда, по словам Крохина, эта сфера станет более привлекательной.