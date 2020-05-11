Более 1200 человек были задержаны в Москве и области за нарушение самоизоляции во время праздников

За майские праздники росгвардейцы задержали свыше 1,2 тысячи человек, которые не соблюдали режим самоизоляции в столице и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Помимо этого, гражданам было выписано около 6,5 тысячи уведомлений. «В столичном регионе проведено свыше 26 тысяч профилактических бесед с гражданами, выписано 6,5 тысячи уведомлений и задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер», — приводит ТАСС данные ведомства.

Ранее сообщалось, что Кубань, Дагестан, Приморский и Ставропольский края лидируют по числу нарушений самоизоляции.

С конца марта в большинстве регионов страны население вынуждено соблюдать режим самоизоляции. В своем недавнем обращении президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней в России завершается и власти начнут поэтапно отменять ограничительные меры.