Более 120 обманутых дольщиков получат ключи от долгостроя в Лобне

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома-долгостроя, расположенного на улице Спортивной в Лобне. Строительство 16-этажного дома на 200 квартир осуществлялось застройщиком ЗАО «Регионинвестстрой» с 2014 года.

Первоначальный срок завершения строительства жилого дома − 4 квартал 2015 года — не был соблюден по причине финансовых трудностей застройщика. Строительство объекта было остановлено в сентябре 2015 года.

В ноябре 2017 года правительством Московской области был одобрен механизм завершения строительства объекта, предусматривающий финансирование строительства привлеченным инвестором ООО «Осенний квартал». Техническим заказчиком проекта определена ГК «Основа».

«Ввод в эксплуатацию жилого дома позволит восстановить права 124 граждан-участников долевого строительства», − резюмировала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.