Более 120 мин, снарядов и бомб времен ВОВ обезвредили у берегов Новороссийска | 360°

Общество 02 октября 2022, 09:24 Поделиться Telegram

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Viber Более 120 мин, снарядов и бомб времен ВОВ обезвредили у берегов Новороссийска Сводный отряд МЧС обезвредил арсенал мин, снарядов и бомб времен ВОВ в Новороссийске

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Крупный арсенал взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной обезвредили на побережье рядом с Новороссийском. Работы провели специалисты сводного отряда МЧС России.

В ходе операции они обезвредили 122 боеприпаса, обнаруженных в море, в районе городского пляжа. Для проведения подводных работ привлекли водолазов специализированного отряда ГУ МЧС России Севастополя.

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В сводный отряд вошли также специалисты ГУ МЧС Краснодарского края. Задействовали при работах силы муниципальной системы РСЧС, правоохранителей, добровольцев и казачество.

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Среди предметов, которые обнаружили водолазы, были немецкая авиационная бомба SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибром 100 и 150 миллиметров.

Спасатели также обследовали участок морского дна площадью более шести тысяч квадратных метров. Среди 122 боеприпасов, которые нашли специалисты, были семь ручных гранат, 75 минометных мин, 25 артснарядов, четыре авиабомбы и 11 зажигательных авиабомб.

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