Общество 21 декабря 2023, 15:03 Более 120 ледовых шоу покажут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве Сергунина: более 120 ледовых шоу проведут на фестивале «Путешествие в Рождество» Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

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На трех площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» покажут около 120 ледовых шоу. Выступления будут идти каждый день с 22 декабря по 8 января с 15:30 до 20:00. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Программу подготовили знаменитые фигуристы и чемпионы Олимпийских игр. Зрители увидят лучшие ледовые шоу, представленные в рамках фестивалей прошлых лет, и премьеры», — отметила она.

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Представления пройдут на площади Революции и территории фестиваля в районах Теплый Стан и Марьино. Расписание и точные адреса можно узнать на официальном сайте «Московских сезонов».

В программу войдут известные произведения — «Щелкунчик», «Белоснежка», «Золушка», «Царевна-лягушка» и «Золотой ключик». В числе авторов и постановщиков шоу значатся олимпийская чемпионка Татьяна Навка и многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев.

Чтобы зрителям было комфортнее смотреть, у арен установили трибуны. На площади Революции они рассчитаны на 800 посетителей, а на двух других площадках — на 400. Билеты на спектакли можно приобрести на месте в пунктах проката коньков.

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