Более 120 грузовиков МЧС привезли гуманитарную помощь в ДНР, ЛНР и на Украину

Воду, кровати, постельное белье, предметы первой необходимости и стройматериалы доставил гумконвой МЧС в ДНР, ЛНР и на Украину. В общей сложности грузовики привезли почти 1,1 тысячи тонн гуманитарного груза.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, помощь привезли 17 автомобильных колонн, в состав которых вошел 121 большегрузный автомобиль ведомства, написал ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в Россию прибыли уже более 500 тысяч беженцев из Донбасса и Украины, 120 тысяч из них — дети. Основной поток временно эвакуированных идет через Ростовскую область. Часть людей уезжает в другие регионы страны, где были развернуты пункты временного размещения.

В Московскую область, в частности, приехали уже более 1300 человек. Многие люди хотят работать, им помогают решать вопросы с трудоустройством, дети начали ходить в школы, чтобы не отставать от учебной программы. Их обеспечили тетрадями, учебниками и канцелярскими принадлежностями.