Более 120 человек с кишечной инфекцией госпитализировали в Дагестане

По данным информагентства, число госпитализированных с кишечной инфекцией достигло 124 человек.

«Среди заболевших уже 64 ребенка», — цитирует представителя регионального управления Роспотребнадзора «Царьград».

Он добавил, что все больные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Отмечается, что в регионе проходит вакцинация населения. Ее прошли более 300 местных жителей. Всего же прививки должны сделать более 1000 человек.