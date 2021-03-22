Более 12 тысяч непристегнутых водителей зафиксировали камеры в Москве с начала года

Более 12 тысяч непристегнутых водителей зафиксировали дорожные видеокамеры с начала этого года. Штрафы также получили 623 автовладельца, которые за рулем пользовались телефоном.

Дорожные камеры с функцией фиксации нарушений, связанных с ремнем и телефоном, заработали в столице в конце 2020 года. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«За два месяца 2021 года камеры зафиксировали 12 194 водителя, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, и 623 человека, использующих телефон за рулем автомобиля», — уточнили в сообщении.

В Москве сейчас данные нарушения фиксируют 29 камер. За непристегнутый ремень нужно будет заплатить 1000 рублей, а за использование телефона — 1500.

Тестирование видеокамер, которые фиксируют непристегнутый ремень и использование телефона, началось в Подмосковье. Как рассказал заместитель гендиректора оператора систем фотовидеофиксации в регионе «МВС Груп» Михаил Родионов, чтобы зафиксировать непристегнутый ремень, не потребуется установки новых камер, нужно будет лишь обновить программное обеспечение.