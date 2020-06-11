Более 115 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Москве

Выздоровевших от последствий заражения коронавирусом в Москве каждый день становится больше. За минувшие сутки столичные медики вылечили от COVID-19 еще еще 2236 пациентов. Число выздоровевших перевалило за 115 тысяч.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769 человек», — приводит оперштаб столицы по борьбе с пандемией слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

За последние 24 часа COVID-19 выявили у 1436 жителей Москвы.

Ситуация с коронавирусом в Москве и регионах начала стабилизироваться. В связи с этим власти постепенно начали снимать ограничения, в условиях которых люди жили с конца марта.

В столице 9 июня отменили режим самоизоляции и разрешили передвижение по городу без электронного пропуска. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что полностью отменить все ограничения в мегаполисе будет возможно только через два месяца. Об этом пишет «Газета.ru». Масочный режим может сохраниться до середины осени.

Всего в России с начала пандемии выявили 502 436 случаев заражения новым вирусом. Умерли 6532 человека.