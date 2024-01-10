Общество 10 января 2024, 13:33 Более 115 тысяч человек посетили новогодние концерты в Москве Новогодние концерты на 12 площадках в Москве посетили свыше 115 тысяч человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новогодние концерты, которые проходили на 12 городских площадках в Москве с 31 декабря по 3 января, собрали в общей сложности свыше 115 тысяч посетителей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«Около 1,6 тысячи артистов выступили на сценах московских площадок в эти дни, чтобы поделиться со зрителями хорошим настроением и эмоциями», — отметил он.

Реклама

Горожане и гости столицы смогли насладиться выступлениями популярных музыкальных групп, известных исполнителей и артистов столичных культурных центров. Ярким событием стали представления «Театра циркового танца».

В новогоднюю ночь в полночь с экранов, размещенных на площадках, транслировали поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Праздничные мероприятия проходили в таких местах, как аллея Космонавтов на ВДНХ, в парках «Измайловский», «Ходынское поле», «Митино», музее-заповеднике «Царицыно», а также на окружных площадках в городах Московской области.

В новогодних программах в столице поучаствовали более 13 миллионов человек.