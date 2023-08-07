Общество 07 августа 2023, 19:02 Более 115 тысяч человек посетили Истринский сырный фестиваль Свыше 60 тонн фермерской продукции привезли на Истринский сырный фестиваль Pxhere

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Ежегодный сырный фестиваль прошел в Московской области. За три дня его посетили более 115 тысяч человек, а предприниматели из разных уголков страны радовали гостей вкусными сырами, молочной и мясной продукций. Всего в фестивале участвовали 350 фермеров из 49 регионов России, сообщили организаторы.

«В Истру привезли 36 тонн молочной продукции и еще около 20 тонн мясной, рыбной продукции, хлеба, меда. Также около 12 тысяч литров напитков и порядка шести тысяч изделий народных промыслов», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод.

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Истринский сырный фестиваль — это не просто ярмарка, но и площадка для бизнесменов, который хотят выйти новые рынки сбыта в Московской области. Кроме того, тут можно не только продать свой товар, но и купить оборудование или технику для производства, заключить контракт.

Фестиваль проходит в Истре восьмой раз, и каждый год предприниматели задают особые тренды. В этот раз самым популярным лакомством на фестивале были сыра с плесенью. Никаких происшествий во время проведения гастрономического фестиваля не было.

Фестиваль проводят на площадке рядом с Истринской сыроварней Олега Сироты. В этом году он проходил 4, 5, 6 августа, попасть на него можно было с 10:00 до 20:00. Вход на сырный фестиваль — бесплатный.

На нем гости могли не только посетить ярмарку, но и посетить мастер-классы, посмотреть выступления творческих коллективов, послушать живую музыку и даже отправиться на экскурсию в сыроварню. Для фермеров были подготовлены конференции и деловая программа.