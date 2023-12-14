Общество 14 декабря 2023, 12:32 Более 1,1 тысячи голосований о досуге прошло на портале «Активный гражданин» Сайт «Активный гражданин» провел более 1,1 тысячи голосований о досуге в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках проекта «Активный гражданин», который стартовал в 2014 году, прошло уже свыше 1,1 тысячи опросов на тему развития городских зон отдыха и досуга. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Так, по результатам онлайн-голосования, в парке 60-летия Октября появилась новая площадка для скейтбординга, разделенная на две части — для катания на улице и для выполнения трюков.

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Жители столицы также одобрили инициативу по введению парклетов — летних веранд на парковках у мест общественного питания.

Пользователи «Активного гражданина» также приняли участие в дальнейшем улучшении проекта «Спортивные выходные».

В ближайшее время на портале выберут программу для нового сезона «Дня без турникетов».

За годы работы платформы к ней подключились более 6,7 миллиона человек. На сервисе прошло более шести тысяч опросов.