Более 11 тысяч случаев COVID-19 выявили в России вторые сутки подряд
Врачи выписали за день 6699 пациентов, теперь выздоровевших 995 275. За последние 24 часа болезнь унесла жизни еще 202 человек. Всего из-за COVID-19 скончались 21 865 наших соотечественников.
В Москве новых случаев инфекции 3229, в Санкт-Петербурге — 456, в Московской области — 395. Первую пятерку регионов по подтвержденным за день замкнули Ростовская (+255 заболевших) и Нижегородская (+227 инфицированных) области.
На 7 октября, уточнили в Роспотребнадзоре, в РФ провели свыше 48,7 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За день сделана 371 тысяча анализов. Медики оставили под наблюдением 237 371 россиянина из-за подозрения на коронавирус.
В Московской области провели 2 514 638 тестов на коронавирус. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.
Исследования на новую коронавирусную инфекцию делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут пройти обследование в частных лабораториях.
Тем, у кого подтвердили COVID-19, специалисты советуют следить за уровнем насыщения крови кислородом. При сатурации ниже 94 нужно ехать в больницу.