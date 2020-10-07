Более 11 тысяч случаев COVID-19 выявили в России вторые сутки подряд

В России за сутки подтвердили 11 115 случаев коронавируса в 85 регионах. Инфекцию подхватили уже 1 248 619 человек.

Врачи выписали за день 6699 пациентов, теперь выздоровевших 995 275. За последние 24 часа болезнь унесла жизни еще 202 человек. Всего из-за COVID-19 скончались 21 865 наших соотечественников.

В Москве новых случаев инфекции 3229, в Санкт-Петербурге — 456, в Московской области — 395. Первую пятерку регионов по подтвержденным за день замкнули Ростовская (+255 заболевших) и Нижегородская (+227 инфицированных) области.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 7 октября, уточнили в Роспотребнадзоре, в РФ провели свыше 48,7 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За день сделана 371 тысяча анализов. Медики оставили под наблюдением 237 371 россиянина из-за подозрения на коронавирус.

В Московской области провели 2 514 638 тестов на коронавирус. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут пройти обследование в частных лабораториях.

Тем, у кого подтвердили COVID-19, специалисты советуют следить за уровнем насыщения крови кислородом. При сатурации ниже 94 нужно ехать в больницу.