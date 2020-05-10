Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России

В столице зарегистрирован 5551 новый случай, в Московской области — 1133, в Санкт-Петербурге — 414. Причем у 4674 больных нет симптомов инфекции.

Скончались 88 пациентов.

Днем ранее сообщалось о 10 817 новых случаях заражения коронавирусом. Теперь общее количество заболевших COVID-19 в России возросло до 209 688. Среди них выздоровели 34 306 соотечественников, умерли — 1915.

Пандемия коронавируса охватила 187 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), SARS-CoV-2 заразились более четырех миллионов человек, более 279 тысяч умерли. На первом месте по числу выявленных больных идет Америка. За ней следуют Испания, Италия, Великобритания, а Россия занимает пятое место. В топ-10 также числятся Франция, Германия, Бразилия, Турция, Иран и Китай.

В Москве и области режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. Масочный режим вводится с 12 мая, за его несоблюдение будут выписываться штрафы.