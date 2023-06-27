Общество 27 июня 2023, 09:36 Более 11 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества Минэнерго ДНР: без электричества остаются более 11 тысяч абонентов Freepik

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Без электричества в Донецкой Народной Республике остаются 11 258 бытовых абонентов, из них 4997 — из-за непогоды. Об этом сообщило в Telegram-канале Министерство угля и энергетики ДНР.

На 07:00 27 июня в республике оставались обесточенными 189 трансформаторных подстанций. Продолжаются восстановительные работы — они не прерываются даже ночью. Энергетики запитали 93 подстанции и вернули свет более чем 10 тысячам бытовым потребителям в разных районах ДНР.

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Еще накануне вечером без света оставались примерно 20 тысяч абонентов. В этот день на территории республики прошли ливневые дожди и грозы. Возникли перебои с энергоснабжением, из-за этого снизилась скорость мобильного интернета. Также местные жители испытывали сложности с вызовом такси.

Не все отключения электричества связаны с неблагоприятными погодными условиями. Отчасти перебои вызваны постоянными обстрелами инфраструктуры со стороны украинских боевиков.