Более 11 миллионов должников не смогли выехать за границу в 2021 году

Российская Федеральная служба судебных приставов в 2021 году вынесла 11 миллионов постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Таким образом, невыездных должников стало на три миллиона (на 37,5%) больше, чем годом ранее. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ведомство.

Из этого числа около миллиона постановлений о запрете на выезд были вынесены в связи с невыплатой алиментов. При этом алиментщику могут отказать в выезде, если он задолжал 10 тысяч рублей. Для других категорий планка отказа составляет 30 тысяч рублей.

Еще одна частая причина ограничений — задолженность перед банком. В настоящее время каждый десятый кредит является просроченным, хотя в целом платежная дисциплина заемщиков повышается. Запретительная мера на выезд за границу может быть эффективной для так называемых «принципиальных отказников».

«Порядка 70% должников не вносят платежи из-за финансовых трудностей. Поэтому говорить об эффективности такой меры, как ограничение на выезд, можно в большей степени по отношению к неплательщикам-„отказникам“», — сказал управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Однако и они рано или поздно окажутся в ситуации, когда выехать за границу будет необходимо, и тогда быстро погасят долг.