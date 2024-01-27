Общество 27 января 2024, 08:22 Более 102 млн россиян пройдут диспансеризацию и профосмотры Мурашко: диспансеризацию в 2024 году пройдут 102,5 млн россиян Sergey Petrov/news.ru/globallookpress

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Свыше 102 миллионов россиян должны пройти профилактические осмотры и диспансеризацию в 2024 году. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА «Новости».

«Профилактические мероприятия в этом году должны пройти 102,5 миллиона человек», — сказал глава Минздрава.

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Мурашко подчеркнул, что в 2024 году россияне смогут проходить диспансеризацию на предприятиях. В 2023-и скрининговое обследование сделали 87 миллионов человек. В Подмосковье свое здоровье проверили свыше 3,2 миллиона жителей. Как отмечают медики это важно, потому что диспансеризация увеличивает продолжительность жизни.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил, что будут появляться новые опасные для человека вирусы. Возможна даже пандемия из-за искусственно созданных в качестве биологического оружия. Михаил Мурашко заявил, что Россия готова бороться с «болезнью Х» — система здравоохранения быстро адаптируется в случае необходимости.