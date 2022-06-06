Более 1000 эковолонтёров из 15 регионов провели уборки в честь Дня эколога

5 июня, в День эколога, в 15 регионах страны при поддержке Российского экологического оператора волонтеры собрали тонны отходов

«Днём эколога мы открыли экологический марафон, который завершится 26 июня. В рамках марафона пройдут экскурсии на предприятия по переработке отходов, экологические эстафеты ЭкоГТО, различные просветительские мероприятия. Так, в первый день старта марафона к нему подключились 15 регионов, где прошло около 26 экологических мероприятий. Эти мероприятия объединили более 1000 неравнодушных к экологическим вопросам людей. Для нас крайне важно создавать такое сообщество, ведь волонтёры играют огромную роль в экологическом просвещении, среди населения формируется совершенно иная культура потребления, люди начинают заботиться об окружающей среде», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

В первый день марафона сразу в трёх регионах прошла эстафета на сдачу экологических нормативов ЭкоГТО, рассказывающая об экономике замкнутого цикла, раздельном сборе отходов и борьбе с лесными пожарами. Выполняя задания, участники эстафеты получают баллы, за которые выдаётся сертификат об успешной сдаче ЭкоГТО. До конца лета ЭкоГТО появится во всех региональных штабах «Делай!», то есть сдать экологический норматив можно будет почти во всех регионах страны.

Кроме того, в пяти регионах прошли субботники. В Московской области одновременно прошли сразу три субботника на разных территориях, а также акция #СтопБорщевик по борьбе с вредоносным растением. Часть собранного мусора во время субботников удалось отправить на переработку.

Также в двух регионах состоялись масштабные акции по сбору вторичного сырья на переработку. Всего удалось отправить на переработку более 2 тонн вторсырья.

Не обошлось и без проведения мастер-классов, экологических квестов и

экофестивалей. В Севастополе, Свердловской и Ивановской областях волонтёры-экологи приняли участие в больших мероприятиях с различными экопросветительскими площадками. А в Ставропольском крае эковолонтёры

отправились на экскурсию к ветрогенераторам, чтобы больше узнать про

альтернативные источники энергии и развитие данной сферы на территории России.

Присоединиться к экомарафону может каждый желающий до 26 июня, подробнее о

мероприятии можно узнать на сайте.

Напомним, в мае завершилась серия субботников «Зелёный десант», которая прошла также под эгидой РЭО. По результатам акции удалось провести 66 субботников в сорока регионах, объединить более трёх тысяч волонтёров и собрать более 62 тонн отходов.