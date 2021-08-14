Более 100 жителей Якутии эвакуировали из-за лесных пожаров

В Якутии спасатели за сутки эвакуировали 108 человек из населенных пунктов, которые охватили природные пожары. Информация появилась на сайте регионального управления МЧС России.

«В населенных пунктах Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Бярийе, Ытык-Кюель, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе задействованы специалисты МЧС России. За сутки авиацией МЧС России выполнено шесть вылетов и перевезены 108 человек», — говорится в сообщении.

Число очагов возгорания на землях лесного фонда в регионе сократилось со 117 до 108. Якутия считается одним из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера.

Два дня назад в Якутии в 20 раз была превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе. С пожарами в регионе борются более пяти тысяч человек. Площадь, которую охватил огонь, составляла свыше миллиона гектаров. Ранее жители Челябинска пожаловались, что задыхаются от смога, который пришел в город из Якутии.