07 января 2024, 15:15
Более 100 жителей Белгорода переехали в ПВР в Старый Оскол
Чесноков: в ПВР в Старом Осколе разместили свыше 100 белгородцев
На сегодняшний день более 100 жителей Белгорода переехали в Старый Оскол, людей разместили в пунктах временного размещения. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.
По его словам, белгородцев, которые решили временно переехать в наиболее безопасное место, встречали в Старом Осколе 6 и 7 января.
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«Больше 100 человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан», — написал Чесноков.
Глава администрации добавил, что лично проверил условия, которые создали для переехавших горожан. Все номера теплые и комфортные, а главное — безопасные.
Семьям выдали продовольственные наборы, провели анкетирование, чтобы узнать об индивидуальных особенностях. Для людей организовали трехразовое питание, а также предоставили возможность обратиться к медикам.
«Мы готовы обеспечивать комфортабельное размещение наших земляков столько времени, сколько это будет необходимо», — заключил он.
О том, что власти готовы помочь жителям Белгорода временно переехать в Губкин и Старый Оскол из-за обстрелов со стороны ВСУ, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 5 января.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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