Общество 07 января 2024, 15:15 Более 100 жителей Белгорода переехали в ПВР в Старый Оскол Чесноков: в ПВР в Старом Осколе разместили свыше 100 белгородцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

На сегодняшний день более 100 жителей Белгорода переехали в Старый Оскол, людей разместили в пунктах временного размещения. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

По его словам, белгородцев, которые решили временно переехать в наиболее безопасное место, встречали в Старом Осколе 6 и 7 января.

Реклама

«Больше 100 человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан», — написал Чесноков.

Глава администрации добавил, что лично проверил условия, которые создали для переехавших горожан. Все номера теплые и комфортные, а главное — безопасные.

Семьям выдали продовольственные наборы, провели анкетирование, чтобы узнать об индивидуальных особенностях. Для людей организовали трехразовое питание, а также предоставили возможность обратиться к медикам.

«Мы готовы обеспечивать комфортабельное размещение наших земляков столько времени, сколько это будет необходимо», — заключил он.

О том, что власти готовы помочь жителям Белгорода временно переехать в Губкин и Старый Оскол из-за обстрелов со стороны ВСУ, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 5 января.