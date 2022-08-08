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    08 августа 2022, 17:40

    Более 100 запутавшихся в мусоре морских котиков спасли на Сахалине

    Полина Гребенщикова

    Общественные организации Сахалина — клуб «Бумеранг» и «Друзья океана» спасли 105 морских котиков, которые запутались в пластиковом мусоре на острове Тюлений. Об этом рассказал сайт kp.ru.

    Эта экспедиция по спасению морских котиков была уже второй в текущем летнем сезоне. Спасение животных проходило под присмотром ученых Камчатского филиала Тихоокеанского института Географии ДВО РАН.

    Морских котиков ловили при помощи сачков и срезали опутавший их мусор — иногда пользуясь седативными препаратами, чтобы обездвижить животных. Все животные благополучно вышли из наркоза и были отпущены на волю.