Более 100 запутавшихся в мусоре морских котиков спасли на Сахалине

Общественные организации Сахалина — клуб «Бумеранг» и «Друзья океана» спасли 105 морских котиков, которые запутались в пластиковом мусоре на острове Тюлений. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Эта экспедиция по спасению морских котиков была уже второй в текущем летнем сезоне. Спасение животных проходило под присмотром ученых Камчатского филиала Тихоокеанского института Географии ДВО РАН.

Морских котиков ловили при помощи сачков и срезали опутавший их мусор — иногда пользуясь седативными препаратами, чтобы обездвижить животных. Все животные благополучно вышли из наркоза и были отпущены на волю.