Более 100 соцработников проверились на коронавирус на прошлой неделе

В оперативном штабе уточнили, что за прошлую неделю анализы на иммунитет к коронавирусу сдали более 100 социальных работников. Проверку помогут обнаружить бессимптомных носителей инфекции.

Работники, у которых есть антитела к коронавирусу, смогут помогать инфицированным гражданам или быть донорами плазмы крови.