Более 100 соцработников проверились на коронавирус на прошлой неделе
Социальные работники Москвы регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в столице.
В оперативном штабе уточнили, что за прошлую неделю анализы на иммунитет к коронавирусу сдали более 100 социальных работников. Проверку помогут обнаружить бессимптомных носителей инфекции.
Работники, у которых есть антитела к коронавирусу, смогут помогать инфицированным гражданам или быть донорами плазмы крови.