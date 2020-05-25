    25 мая 2020, 10:44

    Более 100 соцработников проверились на коронавирус на прошлой неделе

    Ольга Ситникова

    Социальные работники Москвы регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в столице.

    В оперативном штабе уточнили, что за прошлую неделю анализы на иммунитет к коронавирусу сдали более 100 социальных работников. Проверку помогут обнаружить бессимптомных носителей инфекции.

    Работники, у которых есть антитела к коронавирусу, смогут помогать инфицированным гражданам или быть донорами плазмы крови.