Более 100 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

СОVID-19 подтвердился у 120 работников банка ВТБ. Еще у несколько десятков инфекцию подозревают. Об этом сообщил член правления организации Дмитрий Пьянов.

«В составе группы ВТБ около 170 заболевших и с подозрением на коронавирус, из них около 120 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19», — сказал он. Его процитировал РБК.

При этом один человек умер. Большинство заболевших лечатся дома. Пьянов добавил, что основная часть заразившихся работали в кассовых центрах, а также розничных фронт-офисах.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что организация делает все необходимое для защиты здоровья своих работников, клиентов и партнеров. Представители банка отметили, что 70% сотрудников из центрального офиса сейчас работают удаленно в связи с пандемией и ограничительными мерами.

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев заражения коронавирусом, большая часть заболевших (5846) — в Москве. Общее число инфицированных в стране увеличилось до 187 859. За весь период жертвами вируса стали 1723 человека, выздоровели 26 608.