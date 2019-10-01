  • Более 100 солнечногорцев уйдут в армию в осенний призыв

    01 октября 2019, 15:51

    Артем Мельников, Юлия Смирнова

    В ряды вооруженных сил Российской Федерации из городского округа Солнечногорск призовут более 100 человек.
    Более 100 солнечногорцев уйдут в армию в осенний призыв

    Стартовала стартовала осенняя призывая кампания, которая продлится до 31 декабря. За это время в армию планируют призвать 120 солнечногорцев.

    Набор новобранцев идет во все рода войск, как правило, в пределах Западного военного округа, пролегающего от Калининграда до республики Карелия.

    Традиционно наиболее массовый набор ведется в сухопутные войска. Среди самых популярных — из года в год — оказываются воздушно-десантные войска, морская пехота и войска специального назначения.

    Ежегодно около двух-трех призывников из городского округа Солнечногорск распределяют на службу в Президентский полк.

    Военный комиссар муниципалитета Александр Перепелица подчеркнул, что на протяжении полутора лет Солнечногорский округ перевыполняет план по количеству призванных в ряды Вооруженных сил.

    «Вопреки распространенным стереотипам, сейчас многие молодые люди сами изъявляют желание служить. О своем желании проходить службу в том или ином роде войск призывник может заявить на комиссии», — добавил военный комиссар Солнечногорска.