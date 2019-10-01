Более 100 солнечногорцев уйдут в армию в осенний призыв

В ряды вооруженных сил Российской Федерации из городского округа Солнечногорск призовут более 100 человек.

Стартовала стартовала осенняя призывая кампания, которая продлится до 31 декабря. За это время в армию планируют призвать 120 солнечногорцев.

Набор новобранцев идет во все рода войск, как правило, в пределах Западного военного округа, пролегающего от Калининграда до республики Карелия.

Традиционно наиболее массовый набор ведется в сухопутные войска. Среди самых популярных — из года в год — оказываются воздушно-десантные войска, морская пехота и войска специального назначения.

Ежегодно около двух-трех призывников из городского округа Солнечногорск распределяют на службу в Президентский полк.

Военный комиссар муниципалитета Александр Перепелица подчеркнул, что на протяжении полутора лет Солнечногорский округ перевыполняет план по количеству призванных в ряды Вооруженных сил.

«Вопреки распространенным стереотипам, сейчас многие молодые люди сами изъявляют желание служить. О своем желании проходить службу в том или ином роде войск призывник может заявить на комиссии», — добавил военный комиссар Солнечногорска.