03 апреля 2023, 17:38
Более 100 случаев заболевания корью зафиксировали в Новосибирской области
В Новосибирской области зафиксировали в общей сложности 105 случаев заболевания корью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Отмечается, что на сегодняшний день в области обнаружили 11 очагов заболевания, к группам риска относятся сотрудники социальных сфер.
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Как сообщила «Национальная служба новостей», с 3 апреля в регионе стартовала подчищающая вакцинация против кори.
Вакцинация
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