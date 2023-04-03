Общество 03 апреля 2023, 17:38 Более 100 случаев заболевания корью зафиксировали в Новосибирской области

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В Новосибирской области зафиксировали в общей сложности 105 случаев заболевания корью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Отмечается, что на сегодняшний день в области обнаружили 11 очагов заболевания, к группам риска относятся сотрудники социальных сфер.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», с 3 апреля в регионе стартовала подчищающая вакцинация против кори.