Более 100 сайтов по продаже авиабилетов оказались мошенническими

Киберпреступники продолжают обманывать доверчивых людей. В последнее время много таких случаев стало в сфере онлайн-продажи авиабилетов. Только за прошедшие несколько месяцев в Сети найдено более 100 мошеннических сайтов. Об этом заявили специалисты в области кибербезопасности.

По информации международной компании Group-IB, за последние полтора–два месяца в Сети появилось множество фишинговых и мошеннических ресурсов. Об этом написало РИА «Новости».

Если в июле таких страниц было около 30, то в августе уже порядка 100, рассказал руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.

Он отметил, что большая часть таких порталов посвящена продаже авиабилетов. Также существуют сайты, где якобы можно забронировать отели и арендовать автомобили. Преступники с помощью подобных сайтов получают данные карт людей и их деньги.

Большинство этих ресурсов сейчас заблокировано, но все равно нужно быть аккуратными. По словам Кравцова, зачастую мошенники берут себе бренды известных агрегаторов по продаже билетов или выступают под именем больших авиаперевозчиков.

«Мы рекомендуем при планировании поездки внимательно отнестись к выбору ресурса для покупки билетов или брони номеров. Совершайте покупки только на официальных сайтах», — посоветовал специалист.

Ранее стали известны самые популярные направления у россиян для отдыха в выходные.