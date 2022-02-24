На юг России отменены свыше 10 авиарейсов из аэропорта Шереметьево. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта. Всего, по данным телеканала РЕН ТВ, в Москве задержаны или не состояться более 100 полетов.

Из Шереметьево, в частности, отменены рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград.

Росавиация сообщила, что полеты в ряд аэропортов на юг России ограничены, работа некоторых из них остановлена из-за ситуации в Донбассе.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 по московскому времени 2 марта 2022 года», — сказано в сообщении Росавиации, которое процитировало РИА «Новости».

Временно остановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Геленджика, Анапы, Белгорода, Брянска, Элисты, Симферополя, Воронежа, Орла, Курска.

Росавиация рекомендовала встречающим или тем, кто готовился к вылету, приезжать в аэропорты.

Подобные меры приняты после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе.