Более 100 программ подготовили театры и концертные организации Москвы ко Дню Победы

Сегодня в каждом округе Москвы проходят праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Развлекательные программы ждут гостей городских парков, музеев, театров, библиотек и культурных центров столицы.

Среди них — патриотические квесты, балы Победы и мастер-классы. В общей сложности 238 мероприятий. Выбрать занятие по душе сможет каждый желающий вне зависимости от возраста.

В культурном центре «Загорье» с 10:00 до 19:00 до 16 мая будет проходить флешмоб ко Дню Победы «Низкий поклон ветеранам!». В фойе культурного центра организовали «Стену памяти героев». Сюда можно принести фото и информацию о родственниках, которые имели отношение к Великой Отечественной войне. Также на стене памяти разместят и фотографии детей, которые росли в военные годы.

Государственный музей обороны Москвы 9 мая подготовил программу «Победа! Победа! Победа!». Здесь можно посетить экскурсию по основной экспозиции музея «Великий подвиг защитников Москвы», посмотреть спектакль «Весна-45», принять участие в мастер-классах, детских интерактивных программах. Например, ребятам предложат собрать солдатский вещмешок.

В День Победы в кинотеатре «Художественный» покажут картину Станислава Ростоцкого «На семи ветрах». В этом году исполняется 60 лет со дня ее выхода. Также с 9 по 12 мая в кинотеатрах «Москино» покажут фильмы программы «Синематека: День Победы». Зрители увидят 10 картин, снятых во время и сразу после войны. Среди них «Актриса», «Небесный тихоход», «На войне как на войне», «Служили два товарища».

Более 100 событий состоится на площадках театров и концертных организаций. Городской совет ветеранов получит от властей города семь тысяч бесплатных билетов. Их распространят среди ветеранов и молодежи.

В Московском театре сатиры можно будет увидеть спектакль-концерт «Артисты на фронте. Эта постановка — воспоминание об артистах, которые прошли через войну, давали концерты, работали в тылу.

В Театре имени Моссовета прозвучат стихи о войне. Музыкально-поэтическую композицию назвали «Нам дороги эти позабыть нельзя».