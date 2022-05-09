Более 100 праздничных мероприятий проведут в Москве в День Победы

Более 100 концертов и других развлекательных мероприятий пройдет в Москве в День Победы, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина. Праздничные программы подготовили во всех округах столицы.

«В День Победы при поддержке департамента культуры Москвы пройдет больше 100 мероприятий. Они будут проводиться на 87 площадках по всему городу, в том числе в парках. Москвичей и гостей столицы ждет масштабная программа: выступления музыкантов, театральные постановки, чтение стихов и многое другое», — сообщила Сергунина.

Желающие смогут послушать концерты оркестров под управлением знаменитых дирижеров, увидеть выступления популярных артистов, посмотреть выставку исторической военной техники, а также увидеть на больших экранах прямую трансляцию парада на Красной площади.

В 13:00 в парке Победы на Поклонной горе выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Затем зрители увидят концерт «Посвящение» по пьесе «Волоколамское шоссе» в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета. На сцену выйдут актер Евгений Миронов и выпускники творческих вузов. Вечером будет гала-концерт с участием популярных артистов.

В 17:00 на площади Белорусского вокзала выступит оркестр сухопутных войск Минобороны России «Победа». В программе также выступление артистов Москонцерта вместе с оркестром Культурного центра Главного управления МВД по Москве. В 20:00 часов на сцену выйдет «Хор Турецкого». На фасаде вокзала покажут световое шоу.

Концертная программа «Международная сцена „Бессмертного полка“» состоится в Парке Горького, на Фонтанной площади, с 16:00 до 22:00. В ней примут участие звезды российской эстрады и кино. На Пушкинской набережной парка можно будет посмотреть историческую выставку с военной техникой. Экспозиция открыта для посетителей до 12 мая.