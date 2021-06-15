Более 100 окон выбило при пожаре на АЗС в Новосибирске

При пожаре на АЗС в Новосибирске взрывной волной выбило более 100 окон в ближайших домах. Об этом рассказал начальник департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Сергей Куценко.

Он отметил, что вопросы компенсации жителям будут решаться в индивидуальном порядке.

«Более 100 окон оказались выбиты. Это, как правило, одинарные окна и балконы. Проводится поквартирный обход, будут приниматься решения о возможных компенсациях. Мы координируем действия по ликвидации последствий данной ЧС», — передало РИА «Новости» его слова.

Куценко добавил, что администрация района готова оперативно рассмотреть каждую ситуацию.

Резервуары с топливом на АЗС взорвались в понедельник, 14 июня. Из-за пожара пострадали более 30 человек, среди них два ребенка. У самого сложного пациента поражено более 40% тела. Во вторник сотрудники прокуратуры задержали директора АЗС. Губернатор области Андрей Травников заявил, что основной причиной пожара является несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.