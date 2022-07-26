Более 100 нелегальных маршруток выявили в Петербурге с начала 2022 года

Комитет по транспорту Петербурга совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора проводят ежедневные рейды по выявлению нелегальных транспортных средств в городе. С начала года они арестовали более 100 маршруток, написал «Петербургский дневник».

Кроме того, в Петербурге ведут активную борьбу с нелегальным такси.

«По состоянию на 21.07.2022 изъято и помещено на специализированную стоянку 36 транспортных средств нелегальных перевозчиков, действующих по указанному маршруту. Транспортные средства изымаются на срок ведения дела об административном правонарушении, то есть на 2-3 месяца», — рассказали в Комитете по транспорту.

В ведомстве отметили, что зафиксированы случаи объединения бывших водителей маршруток в группы и их работа на наиболее выгодных участках бывших маршрутов.

Для перевозки людей водители используют небольшие автобусы и легковые автомобили.