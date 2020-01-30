Более 100 населенных пунктов могут появиться на Дальнем Востоке благодаря льготной ипотеке

Программа «Дальневосточный гектар» и льготная ипотека способствуют строительству 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке. Такое заявление сделал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он рассказал, что по программе «Дальневосточный гектар» люди получили более 77 тысяч земельных участков.

«На Дальнем Востоке в 108 местах возникли предпосылки создания новых населенных пунктов. Это места, где сконцентрированы заявки людей. В этих случаях мы будем помогать с инфраструктурой. Такая работа уже ведется. Программу „Дальневосточный гектар“ будем поддерживать и дальше», — сказал полпред. Его процитировал ТАСС.

Он добавил, что новые условия для строительства создает ипотека под 2% годовых. Человек может не только получить землю, но и на льготных условиях возвести дом. По его словам, первые кредиты уже выданы.

Программа «Дальневосточный гектар» дает возможность россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки на Дальнем Востоке. Это инициатива действует с 2016 года. В 2019 году для поддержки жителей ДФО появилась программа льготной ипотеки под 2% годовых. В ней могут участвовать получатели «гектаров» и молодые семьи.

Ранее глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил премьеру Михаилу Мишустину выдавать льготные ипотеки молодым специалистам, приехавшим на работу на Дальний Восток.