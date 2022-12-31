Общество 31 декабря 2022, 08:40 Более 100 миллионов квадратных метров жилья ввели в России в 2022 году Минстрой: в РФ за год ввели более 100 млн квадратных метров жилья

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В 2022 году в России ввели в эксплуатацию более 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«В уходящем году мы не только сохранили результаты прошлого года, но и смогли превзойти их, несмотря на новые направления, которые появились у министерства», — отметил министр Ирек Файзуллин.

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Улучшить жилищные условия смогли 3,6 миллиона семей. С 2019 года из аварийного жилья расселили около 440 тысяч россиян. Причем достижение этих показателей идет с опережением.

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Хорошие показатели наблюдаются и в сфере улучшения городской среды. В 2022 году в России благоустроили более 10,8 тысячи общественных пространств и дворовых территорий.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в 2023 году будет сложно сохранить достигнутые в уходящем году темпы ввода жилья. Кроме этого он указал на проблемы в сфере ЖКХ. Основная проблема — некачественная работа УК и быстрое изнашивание коммунальных сетей.