Более 100 магазинов и кафе в центре Москвы не пережили пандемию

Режим самоизоляции и другие ограничительные меры негативно повлияли на бизнес в российской столице. За последнее время в центре Москвы закрылись 112 магазинов и кафе.

Об этом говорят данные исследования сервиса 2ГИС, с которыми ознакомился РБК. Речь идет о периоде с марта по начало июня. В поле зрения аналитиков попали Арбат, Тверская и Никольская улицы, Маросейка, район Патриарших прудов, а также другие торговые улицы города. По подсчетам сервиса, самоизоляцию не пережили 4% торговых точек.

Больше всего не повезло заведениям на Арбате и Садовом кольце. В первом случае прекратили работу десять общепитов и магазинов. Во втором —закрылись 64 точки. В их числе 33 кафе и 22 непродуктовых магазина. Однако были и те, кто в это время открывал свой бизнес. Так, в центре начали работу 39 заведений.

Согласно исследованию, больше всего пострадал общепит. К началу лета закрылись 62 таких заведения, открылись 16. При этом за последние месяцы перестали работать 36 непродовольственных магазина в центре, а на рынок смогли зайти 15. В продовольственной рознице это 14 и восемь точек соответственно.

Непродовольственные магазины открылись в столице 1 июня, а летние веранды ресторанов и кафе стали доступны с 16 июня.