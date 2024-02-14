Общество 14 февраля 2024, 10:40 Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» Собянин: свыше 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Больше 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в прошлом году этот статус получили 16 высокотехнологичных предприятий, которые вложат в развитие производств больше 14,5 миллиарда рублей и создадут свыше трех тысяч рабочих мест.

Реклама

Все компании, которым принадлежит особый статус, закреплены за важными отраслями: микроэлектроника, информационные технологии, беспилотные авиасистемы и многие другие.

Шесть новых резидентов появилось в индустриальном парке «Руднево». Одна из его компаний начала производить инновационные конденсаторы. Другое предприятие площадки «Печатники» начнет выпускать первый в стране аппарат для насыщения крови кислородом.

«Резиденты ОЭЗ „Технополис Москва“ на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. За прибыль они платят налог 2% вместо 20%», — подчеркнул градоначальник.

Ранее мэр столицы рассказал о поддержке более 800 промышленных предприятий в Москве. Им предоставили льготные кредиты и субсидии.