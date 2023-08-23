23 августа 2023, 09:22
Более 100 икон обнаружили в ЛНР. ВСУ собирались вывезти их на Украину
ФСБ: более 100 предназначенных для вывоза на Украину икон нашли в ЛНР
Силовики в Луганской Народной Республике обнаружили свыше 100 православных икон, которые украинские силы планировали вывезти на Украину в 2022 году. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по ЛНР в комментарии ТАСС.
Сотрудники ФСБ ЛНР работали вместе с коллегами из Южного военного округа. Они нашли реликвии в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов. Фирма находилась в северной части региона.
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«Обнаружено более 100 православных икон», — заявили в ведомстве.
Оказалось, что их собирались вывести весной 2022 года на Украину и отдать частным лицам. Представители правоохранительных органов Луганской Народной Республики сообщили агентству, что стоимость некоторых реликвий — свыше одного миллиона рублей.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киево-Печерскую лавру сделают местом «духовной реабилитации» для бойцов ВСУ. Пока же оттуда продолжают силой выселять монахов.
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