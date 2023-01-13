Общество 13 января 2023, 18:46 Более 100 экс-заключенных бойцов «Вагнера» вернулись из зоны СВО Более 100 помилованных экс-заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулись из зоны спецоперации РИА «Новости»

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Из зоны проведения спецоперации вернулись более 100 бывших заключенных, получивших помилование за участие в боевых действиях бойцов ЧВК «Вагнер». В интервью RT они рассказали о планах после возвращения домой.

«У меня все удалось, получил помилование, почистил биографию, награды получил. В принципе, все, о чем я думал, достигнуто в полном объеме», — заявил один из вернувшихся.

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Он добавил, что первым делом собирается отдохнуть и набраться сил.

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«Касаемо планов — время все расставит на свои места. Будет нужна помощь — придем», — отметил другой боец.

Другой член ЧВК «Вагнера» признался, что ему еще долго будут сниться окопы. Он добавил, что вернется в зону СВО через две недели. По словам мужчины, это «прекрасная работа», на передовой он нашел «семью, друзей и товарищей».

Основатель ЧВК Евгений Пригожин 11 января сообщил об освобождении бойцами «Вагнера» Соледара в ДНР. Он уточнил, что теперь в городе займутся зачисткой шахт, где могут оставаться украинские военные. Позже Минобороны подтвердило информацию о взятии населенного пункта.